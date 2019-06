Stopp US-Bomb – Kundgebung – Keinen Krieg gegen den Iran! Abrüstungsverträge erhalten! – Aufstehen !

Kundgebung am 27.06.2019 , 17.00 Uhr in Berlin , Pariser Platz am Brandenburger Tor !

Mit dabei sind u.a.:

Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzende

Viktor Mizin (Moskau), ehemaliger Verhandler des INF-Vertrags

Prof. Götz Neuneck, Physiker und Abrüstungswissenschaftler

Prof. Mohssen Massarat, Nahostwissenschaftler, Attac

Sevim Dagdelen, MdB und stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Musikalische Begleitung: Tino Eisbrenner

Veranstaltet durch: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag – unterstützt durch Potsdam-Aufstehen

27.06.2019 , 17:00 Uhr Pariser Platz/Brandenburger Tor, 10117 Berlin

Aufstehen-Potsdam sagt : False Flag Aktionen sollen den Anlass geben zu einem neuen mörderischen Krieg der USA gegen ein unabhängiges Land. Der große Verbündete der deutschen Regierung , die USA , setzen zu neuem Morden an. Wir kennen das schon von vielen anderen Kriegen und ebenfalls kennen wir die kriegsunterstützende Politik der Bundesregierung ! Wir fordern : Kein Krieg gegen Iran ! Kriege in Syrien, Afghanistan und Jemen beenden ! Kommt zur Kundgebung in Berlin !

