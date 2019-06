Keinen Krieg gegen Iran – Aufstehen demonstriert mit Die Linke gegen Krieg – Stilllegung der US-Militärbasen in Deutschland

Aufstehen Potsdam und Aufstehen Land Brandenburg auf der Kundgebung gg den Krieg !

Sarah Wagenknecht und Aufstehen Brandenburg

Sputnik : Bei der Kundgebung der Linkspartei „Kein Krieg gegen Iran“ haben die Sprecher ihren Wunsch nach einer „Bundesregierung mit Rückgrat“ geäußert. Die Fraktionschefin der Partei, Sahra Wagenknecht, hat sogar „Sanktionen gegen US-Firmen“ ins Gespräch gebracht: „Keinerlei Unterstützung, keine Überflugrechte, keine Militärbasen auf deutschen Territorium.“ https://de.sputniknews.com/politik/20190628325334719-sanktionen-usa-krieg-iran-wagenknecht/

Aufstehen Potsdam und Aufstehen Land Brandenburg fordern : Stilllegung der US-Militärbasen in Deutschland.

Patrioten fordern Frieden und Stilllegung der US-Militärbasen in Deutschland !

Laut Sputnik erklärte Sarah Wagenknecht : „Wenn Deutschland klar sagt, wir geben keinerlei Unterstützung, keine Überflugrechte, und ihr dürft die Militärbasen auf unserem Territorium – das ist kein exterritoriales Gelände – nicht benutzen, dann können sie diesen Krieg gar nicht so leicht führen. Da hat man eine Macht in der Hand“, so die Fraktionschefin. https://de.sputniknews.com/politik/20190628325334719-sanktionen-usa-krieg-iran-wagenknecht/

Auch vor der US-Basis Ramstein bei Kaiserslautern, wird gegen den Krieg gg Iran demonstriert ! Auch dort sind Vertreter von Aufstehen dabei ! In der Apostelkirche hielt Prof. Dr. Rainer Mausfeld eine bemerkenswerte Rede.

Mausfeld erläutert, dass in 172 von 194 Staaten und Ländern der Welt US-Truppen stationiert seien. Es gelte das brutale Recht des Stärkeren. Weltweit würden die USA zu ihren Gunsten in souveräne Staaten eingreifen oder einmarschieren. „Realpolitik“ nenne man dies heute:

„Zu dieser Realpolitik gehört auch, dass die USA Deutschland und dutzende andere Länder wie einen Vasallen behandeln. Und zur deutschen Staatsraison gehört, dass Deutschland darauf mit der Unterwürfigkeit eines Vasallen reagiert.“

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190629325336914-stop-ramstein-protest-mausfeld/

Zurück zu den Ereignissen in Berlin vor der US-Botschaft :

Ansprachen auf der Kundgebung in Berlin

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...