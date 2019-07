Aufstehen-Potsdam auf Pax-Terra-Musica-Festival

Potsdam-Aufstehen hat beschlossen, auf dem Pax-Terra-Musica-Festival in Friesack sichtbar zu sein. Mit einem Infostand zeigen wir uns der Friedensbewegung. Denn die Friedensbewegung und Aufstehen gehören zusammen wie der erste und der zweite Schritt!

1.001 Friedens-Freunde feiern

vom 25. bis 28.07.2019 in Friesack

Das Friedensfestival für Menschen, die selbstständig denken und handeln

pax-terra-musica

Musik von 15 verschiedenen Musikern und Bands, Workshops, Diskussionsrunden und Vorträge werden zu erleben sein !

Beispiele :

Vortrag : Gelbwesten – Rebellion gegen die neoliberale Globalisierung + Ursprünge des aufständischen Frankreichs

Vortrag: Für radikale Demokratie und Besitzrecht, statt Eigentumsrecht!

Vortrag: Achtsamkeit und Meditation | Dada Madhuvidyananda |

Dada ist Yoga Mönch und spiritueller Lehrer

Vortrag & Workshop : WIRKRAFT – so geht Absicherung ohne Ausbeutung, Heiko Schöning stellt seine Idee und sein Spiel Wirkraft vor. In einem Workshop kann selbst gespielt werden. Wir kämpfen nicht gegen altes, sondern schaffen neues, welches das Schlechte überflüssig macht. Wir arbeiten nicht mehr für Ausbeuter, wir kaufen nicht mehr bei Verführern. Wir schaffen uns eigene Unternehmen, Arbeitsplätze und gute Produkte. So geht die Finanzierung: Wir gründen eine crowdfinanzierte Bürgschaftsbank, die für unsere guten Unternehmungen bürgt. Jeder gibt nur 1 Cent pro Tag. Zum Begreifen der echten Lösung spielen wir nicht Monopoly, sondern WIRKRAFT.

Und vieles andere mehr ….

weiter lesen auf pax-terra-musica : https://www.pax-terra-musica.de/vortraege-und-workshops/

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...