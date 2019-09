Brandenburg Aufstehen – AKTIONEN ZUM WELTFRIEDENSTAG in Potsdam

Am Weltfriedenstag, dem 01. September 2019, gleichzeitig 80. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf Polen, sowie Tag der Landeswahlen in Brandenburg, traf sich eine bunte, gut gelaunte Menschenmenge unterschiedlichsten Alters mitten im Zentrum der Stadt. Transparente, Plakate, Luftballons und Fahnen mit Friedenssymbolen sowie gedeckte Tische mit Infomaterial, Apfelkuchen und Kaffee luden zum Austausch und zu Diskussionen ein.

Zu dem etwa 1-stündigen Programm trug eine Schülerin eines Potsdamer Gymnasiums selbst Gedichtetes vor. Dies wurde komplettiert durch Rezitationen von Brecht und Niederlegung weißer Rosen. Die evangelische Pastorin, Hildegard Rugenstein sowie Migrationsbeauftragte, Flavia Citrignio gaben Statements ab.

Als besonderes Highlight hatten wir den Friedenssänger und Songpoeten, Tino Eisbrenner zu einem Kurzkonzert eingeladen. Mit seinen Erzählungen, eingebettet in seine Lieder, kamen wir einem Künstler nah, der sich mit Poesie, klaren Worten und Engagement den Fragen der Zeit stellt und sein Publikum mitzunehmen weiß. Seine Lieder, unter anderem vom „Freund“ und vom „Frieden“ verband er mit Geschichten von selbst Erfahrenem welt- und wortgewandt.

Autorin des Artikels, Cornelia Gottschalk auf der Kundgebung

Pastorin Rugenstein vertritt unter Anderem Omas gegen Rechts bei der Ansprache.

Tino Eisbrenner

Autorin des Artikels : Cornelia Gottschalk organisierte große Teile dieses Ereignisses.

