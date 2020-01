Bilder von der Demo in Berlin und in den USA, Aussichten … Kein Krieg gegen Iran !

Am Sonntag hat das Parlament im Iraq in einer Sondersitzung beschlossen, das alle ausländischen Truppen den Iraq verlassen sollen. Die #USA sind aufgefordert den Irak zu verlassen. Weigern sich USA, dann ist das quasi eine Kriegserklärung gegen den Iraq. Vorher wird der Iran nicht aktiv , um Souveränität des Irak nicht zu verletzen.

Heute am 8.1. ist offensichtlich, die USA haben abgelehnt den Iraq zu verlassen. Zusätzlich zu den bestehenden 60 000 bis 80 000 Mann umfassenden US-Truppen in der Region wurden Spezialtruppen in den Iraq gesandt und Bomber in die Nähe des Iran verlegt. Die USA haben also mit einem Mord den Krieg gegen Iran begonnen. Soleimani wurde von einer Drohne aus ermordet. Wurde diese Drohne von Deutschland aus gesteuert? Von Ramstein aus? Das wäre ein klarer Rechtsbruch in Deutschland. Ein Friedensaktivist hat offenbar Anzeige erstattet. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/Anzeige-gegen-Ramstein-wegen-Kampfdrohne-und-Tod-von-Soleimani,ramstein-drohne-100.html

China hat sich schon geäußert, den Mord als Völkerrechtsbruch bezeichnet. Wird die UNO aktiv ? Oder eine andere Institution der Völker, die SCO ?

Auch in den USA selber wird gegen die Kriegspolitik demonstriert !

Answer Coalition in USA protestiert gegen die US-Politik in Nah Ost

In mehr als 80 Städten in den USA gab es Proteste gegen einen USKrieg gegen Iran. Eine neue Friedensbewegung ist in den USA entstanden.

Hier der Link zu der Link zur answercoalition in den USA. https://www.answercoalition.org/

