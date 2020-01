Ein Redaktionsteam findet sich

Wir haben eine vorläufige Liste an Mitstreitern in der Redaktion erstellt. Nun gilt es einen Termin zu finden. Hinterlasst bitte in den Kommentaren welchen Termin ihr bevorzugt. Bitte gebt mehr als einen möglichen Termin an. Ort des Treffens gebe ich in einer persönlichen Nachricht dann bekannt.

Vorschläge : 21.1. , 22.1. , 23.1. oder 30.1. jeweils 19.00 Uhr

