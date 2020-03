Aufruf zur Kundgebung in Potsdam : Stopp Defender2020 – Keine NATO-Kriegsmanöver in Europa!

Aufstehen-Potsdam steht mit der Friedensbewegung und allen fortschrittlichen Kräften gegen die ständigen Kriegsvorbereitungen der NATO ! Wir unterstützen den Aufruf zu dieser Kundgebung und WIR KOMMEN !

Das Bigbandkonzert der Militaristen soll DEFENDER2020 zivilisiert erscheinen lassen – wir zeigen unsere Sichtweise.

Bild : Potsdam, Friedrich-Ebert-Strasse im Jahre 2020 mit Ruinen.

Aufruf der Partei Die Linke :

Kundgebung am 10.03.2020, 17.00 Uhr, Potsdam

Mit Defender2020 ist die größte Truppenverlegung in Europa seit Ende des Kalten Krieges im Gang. Geübt wird die schnelle Verlegung von 40.000 amerikanischen Soldaten und militärischem Gerät an die russische Grenze.

Das ist kein Beitrag zu mehr Sicherheit und Frieden in Europa. Es ist eine kalkulierte Provokation und gefährdet unser aller Sicherheit massiv. Die Bundeswehr leistet umfangreiche logistische Unterstützung bei diesem Manöver – auch hier in Brandenburg!

Gemeinsam mit der US-Army hat das Landeskommando der Bundeswehr zu einer „Informationsveranstaltung“ für die Bevölkerung in den Potsdamer Nikolaisaal eingeladen. Mit den Klängen einer Big Band sollen die „Kriegsspiele“ wohl attraktiver erscheinen.

Wir stellen uns diesem Manöver entgegen und rufen alle friedliebenden Brandenburger*innen auf, sich unserem Protest anzuschließen:

Protestkundgebung „Stopp Defender2020“

am 10. März 2020, ab 17.00 Uhr Yorckstraße / Ecke Wilhelm-Staab-Straße

Defender2020 muss gestoppt werden! Die Bundesrepublik darf keinerlei Unterstützung für dieses Kriegsmanöver leisten! Wir fordern den sofortigen Abzug der beteiligten Soldaten aus Osteuropa!

Frieden und Sicherheit in Europa kann es nur unter Einschluss von Russland geben. Eine Strategie von Konfrontation und Eskalation führt geradewegs in den Abgrund!

Stefan Wollenberg

Landesgeschäftsführer DIE LINKE. Brandenburg“

