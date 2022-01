Friedensbewegung in Deutschland mit Coronapolitik ausgeschaltet. Dafür senden deutsche Militärs Entspannungssignale ! – Massen für ihre Freiheit auf den Strassen.

In den dominanten Kreisen in Deutschland gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Realisten und Kriegstreibern. Die Realisten sehen welche Macht Russland entfaltet hat und schalten deswegen auf Verständigung, die Kriegstreiber heizen weiter die öffentliche Meinung mit Hetze gegen Russland an. Die Friedensbewegung ist in dieser aufgeheizten Situation nicht präsent. Die Aktivisten sind mit Coronafragen beschäftigt, mit der gesundheitsschädlichen mRNA „Impfung“, die zur Pflichtimpfung werden soll und wahrscheinlich zerstritten.

Harald Kujat, Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr sagt : Ich hätte mich vor Vizeadmiral Schönbach gestellt und seine Entlassung verhindert. Weiterhin sagt er, dass die Kommunikation mit Russland auf Augenhöhe genau das ist, was der US-Präsident tut und die USA wären ja doch der größte Partner Deutschlands. Und dass die Krim russisch ist, das beschreibt er als Fakt, der sich unter den gegebenen Umständen auch nicht ändert. Er stellt die Frage : Warum musste der Vizeadmiral also gehen?

Hier kann der Leser das Video anschauen, insofern es noch nicht gelöscht wurde: https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-977627.html

Was also hat Vizeadmiral Schönbach getan, gesagt?

„Was denke ich, was Russland wirklich will? Ist Russland wirklich daran interessiert, diesen kleinen Streifen ukrainischen Bodens zu haben, ihn sogar dem Land einverleiben? Nein, das ist Blödsinn. Ich denke, Putin übt wahrscheinlich Druck auf uns aus, weil er das tun kann. Er weiß, dass wir gespalten sind. Er spaltet die Europäische Union. Aber was er wirklich will, ist Respekt. Er will eine Beziehung auf Augenhöhe, er will Respekt. Und mein Gott, etwas Respekt zu geben, kostet nicht viel, sogar gar nichts.

Wenn ich also gefragt würde, dann sage ich, es ist leicht, ihm den Respekt zu erweisen, den er verlangt – und wahrscheinlich auch verdient. Russland ist ein altes Land, Russland ist ein wichtiges Land. Auch wir, Indien und Deutschland, wir brauchen Russland. Denn wir brauchen Russland gegen China.“

„China braucht die Ressourcen Russlands. Und sie sind bereit, sie zu geben, weil unsere Sanktionen manchmal in die falsche Richtung gehen.“

Auch zu der Frage der Perspektiven der zwischen 1954 und 2014 administrativ zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim äußerte sich der Offizier:

„Die Halbinsel Krim ist weg, sie wird nie mehr [zur Ukraine] zurückkehren, das ist eine Tatsache. Und wir müssen lernen, dass Politik eine Frage der Fakten ist, nicht der Emotionen.“ Hier nachlesen : https://de.rt.com/international/130336-ein-vizeadmiral-erlaubt-sich-eine-meinung/

Gleichzeitig wehren sich die freiheitsliebenden Bürger gegen Zwangsmaßnahmen auf Grund einer erfundenen und mit Impfungen gepuschten „Pandemie“.

Bilder der internationalen Großdemonstration gegen Beschränkungen, Gesundheits-/Impfpass in Brüssel. Dr. Markus #Haintz berichtet live aus Brüssel. Das Volk hat sich erhoben. Mehrere Hunderttausende aus allen Ländern bringen Europa die Freiheit zurück.

Dr. Markus Haintz in Brüssel

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...