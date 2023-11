Adolf Hitler, gemeint ist das III.Reich und der 2. Weltkrieg, wurden von der Wall Street, der US Federal Reserve und der Bank of England finanziert

Zwei Artikel auf counterinformation , hier zunächst der erste Artikel von Michel Chossudovsky, 21. November 2023 maschinell übersetzt:

US-Investitionen in Nazi-Deutschland. Rockefeller Finanzierte Adolf Hitlers Wahlkampf

Von Yuri Rubtsov und Prof Michel Chossudovsky

Global Research, November 21, 2023

Vom ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart: Dollar lautende Schulden waren die treibende Kraft hinter allen US-verursachten und geführten Kriegen.

Wall-Street-Gläubiger sind die wichtigsten Akteure.

Sie waren fest hinter Nazi-Deutschland. Sie finanzierten Operation Barbarossa und den Überfall auf die Sowjetunion 1941.

Geheimabkommen von 1932: Wall Street finanziert Hitlers NSDAP



“Am 4. Januar 1932 fand ein Treffen zwischen dem britischen Finanzier Montagu Norman (Gouverneur der Bank von England), Adolf Hitler und Franz Von Papen (der einige Monate später im Mai 1932 Kanzler wurde) statt. Bei diesem Treffen wurde eine Einigung über die Finanzierung der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP oder Nazi-Partei) wurde erreicht.

An diesem Treffen nahmen auch US-Politiker und die Dulles-Brüder teil, was ihre Biographen nicht gerne erwähnen.

Ein Jahr später, am 14.Januar 1933, fand ein weiteres Treffen zwischen Adolf Hitler, Deutschlands Finanzier Baron Kurt von Schröder, Kanzler Franz von Papen und Hitlers Wirtschaftsberater Wilhelm Keppler statt, bei dem Hitlers Programm vollständig genehmigt wurde.“ (Y. Rubtsov, Text unten)

Die Wall Street „ernannte“ auch den Chef der deutschen Zentralbank (Reichsbank).

Mit dem Antritt von Adolf Hitler als Kanzler im März 1933 wurde ein massives Privatisierungsprogramm eingeleitet, das die Fingerabdrücke der Wall Street trägt.

Dr. Hjalmar Schacht – im März 1933 von Adolf Hitler zum Präsidenten der Reichsbank wiederernannt – wurde im Mai 1933 von Präsident Franklin D. Roosevelt ins Weiße Haus eingeladen.

„Nach seinem Treffen mit dem US-Präsidenten und den großen Bankern an der Wall Street vergab Amerika Deutschland neue Kredite in Höhe von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar“ [entspricht 23,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, PPP-Schätzung] (Y. Rubtsov, op cit)

Die Deutsche Reichsbahn wurde privatisiert. Die NS-Regierung verkaufte staatliche Schiffbauunternehmen, staatliche Infrastruktur und öffentliche Versorgungsunternehmen.

Mit einer „naziliberalen“ Neigung – zweifellos mit „Konditionalitäten“ – wurde das Privatisierungsprogramm mit den deutschen Wall-Street-Gläubigern ausgehandelt. Mehrere große Bankinstitute, darunter die Deutsche Bank und die Dresdner Bank, wurden ebenfalls privatisiert.

Die Regierung der NSDAP verkaufte Mitte der 1930er Jahre öffentliches Eigentum an mehreren staatseigenen Unternehmen. Diese Firmen gehörten zu einer Vielzahl von Sektoren: Stahl, Bergbau, Banken, lokale öffentliche Versorgungsunternehmen, Werften, Schiffslinien, Eisenbahnen usw.

Darüber hinaus wurde die Erbringung einiger öffentlicher Dienstleistungen, die vor den 1930er Jahren von der Regierung erbracht wurden, insbesondere sozialer und arbeitsbezogener Dienstleistungen, auf den privaten Sektor übertragen, hauptsächlich auf Organisationen innerhalb der Partei.“ (Germa Bel, Universität Barcelona)

Der Erlös aus dem Privatisierungsprogramm wurde zur Rückzahlung ausstehender Schulden sowie zur Finanzierung des aufstrebenden militärisch-industriellen Komplexes von Nazideutschland verwendet.

Zahlreiche US-Konglomerate hatten in die Rüstungsindustrie von Nazideutschland investiert, darunter Ford und General Motors:

Sowohl General Motors als auch Ford bestehen darauf, dass sie wenig oder keine Verantwortung für den Betrieb ihrer deutschen Tochtergesellschaften tragen, die bei Kriegsausbruch 1939 70% des deutschen Automarktes kontrollierten und sich schnell zu Lieferanten von Kriegsmaterial für die deutsche Armee umrüsteten.

In bestimmten Fällen haben amerikanische Manager sowohl von GM als auch von Ford die Militärproduktion ihrer deutschen Werke zu einer Zeit unterstützt, als Dokumente der US-Regierung zeigen, dass sie sich immer noch den Forderungen der Roosevelt-Regierung widersetzten, die Militärproduktion in ihren Werken zu hause in den USA zu steigern. (Washington Post, 30.November 1998)

Eine berühmte amerikanische Familie“ schläft mit dem Feind. Die Rolle von Prescott Bush



Von Bedeutung: „Eine berühmte amerikanische Familie“ machte ihr Vermögen mit den Nazis, so John Loftus ‚dokumentierte historische Analyse.

Prescott Bush (Großvater von George W. Bush) war Partner bei Brown Brothers Harriman & Co. , und Direktor der Union Banking Corporation, eng verbunden mit den Interessen deutscher Konzerne, darunter Thyssen Stahl, ein wichtiges Unternehmen der Rüstungsindustrie des Dritten Reiches.

Die Verbindungen der Bush-Familie zur Nazi-deutschen Kriegswirtschaft wurden erstmals bei den Nürnberger Prozessen durch die Aussage des Nazi-deutschen Stahlmagnaten Fritz Thyssen ans Licht gebracht.

Bild: Senator Prescott Bush mit seinem Sohn George H. Walker Bush. (1950er Jahre)

Thyssen war Partner von George W. Bushs Großvater Prescott Bush:

“Von 1945 bis 1949 begann in Nürnberg eines der längsten und, wie es jetzt scheint, vergeblichsten Verhöre eines NS-Kriegsverbrechers in der amerikanischen Zone des besetzten Deutschlands.

Der Multimilliardär Stahlmagnat Fritz Thyssen – der Mann, dessen Stahlkombinat das kalte Herz der Nazi–Kriegsmaschine war – sprach und sprach und sprach mit einem gemeinsamen US-britischen Verhörteam.

… Was die alliierten Ermittler nie verstanden, war, dass sie Thyssen nicht die richtige Frage stellten. Thyssen brauchte keine ausländischen Bankkonten, weil seine Familie heimlich eine ganze Bankkette besaß.

Er musste sein Nazi–Vermögen am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht übertragen, er musste nur die Eigentumsdokumente – Aktien, Anleihen, Urkunden und Trusts – von seiner Bank in Berlin über seine Bank in Holland an seine amerikanischen Freunde in New York City übertragen: Prescott Bush und Herbert Walker [Schwiegervater von Prescott Bush]. Thyssens Komplizen waren der Vater und [Großvater] eines zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten [George Herbert Walker Bush]. (John Loftus, Wie die Bush-Familie ihr Vermögen mit den Nazis machte: Die niederländische Verbindung)

Die amerikanische Öffentlichkeit war sich der Verbindungen der Bush-Familie zu Nazi-Deutschland nicht bewusst, weil die historischen Aufzeichnungen von den Mainstream-Medien sorgfältig zurückgehalten worden waren. Im September 2004 enthüllte der Guardian jedoch, dass:

George Bushs Großvater, der verstorbene US-Senator Prescott Bush, war Direktor und Aktionär von Unternehmen, die von ihrer Beteiligung an den Geldgebern von Nazideutschland profitierten. …

Seine Geschäftsbeziehungen, die bis zur Beschlagnahme des Vermögens seiner Firma im Jahr 1942 nach dem Gesetz über den Handel mit dem Feind andauerten, führten mehr als 60 Jahre später zu einer Zivilklage auf Schadensersatz in Deutschland gegen die Bush-Familie durch zwei ehemalige Sklavenarbeiter in Auschwitz und zu einem Summen von Kontroversen vor den Wahlen.”

(Ben Aris und Duncan Campbell, Wie der Großvater von Bush Hitlers Aufstieg zur Macht half, Guardian, 25.September 2004)

Screenshot, Der Wächter :

Beweise für die Verbindungen der Bush-Familie zum Nationalsozialismus lagen lange vor dem Eintritt von George Herbert Walker Bush (Senior) und George W. Bush in die Politik vor.

Die US-Medien blieben völlig stumm. Laut John Buchanan (New Hampshire Gazette, 10.Oktober 2003):

Nach 60 Jahren Unaufmerksamkeit und sogar Leugnung durch die US-Medien enthüllen neu entdeckte Regierungsdokumente im Nationalarchiv und in der Kongressbibliothek, dass Prescott Bush, der Großvater von Präsident George W. Bush, von 1926 bis 1942 als Geschäftspartner und US-Bankmitarbeiter für den Finanzarchitekten der NAZI-Kriegsmaschine tätig war, als der Kongress aggressiv gegen Bush und seine „feindlichen nationalen“ Partner vorging.

Die Dokumente zeigen auch, dass Bush und seine Kollegen nach Berichten des US-Finanzministeriums versuchten, ihre finanzielle Allianz mit dem deutschen Industriellen Fritz Thyssen zu verbergen, einem Stahl- und Kohlebaron, der ab Mitte der 1920er Jahre persönlich Adolf Hitlers Aufstieg zur Macht durch die Untergrabung demokratischer Prinzipien und des deutschen Rechts finanzierte. Außerdem, Die freigegebenen Aufzeichnungen zeigen, dass Bush und seine Mitarbeiter, zu denen auch E.. Roland Harriman, jüngerer Bruder der amerikanischen Ikone W. Averell Harriman und George Herbert Walker, Präsident Bushs Urgroßvater mütterlicherseits, setzten ihre Geschäfte mit dem deutschen Industriemagnaten fast ein Jahr nach dem Kriegseintritt der USA fort.

Während das Vermögen von Prescott Bushs Unternehmen, nämlich die Union Banking Corporation, 1942 gemäß dem Gesetz über den Handel mit dem Feind beschlagnahmt wurde (siehe unten), wurde George W. Bushs Großvater nie wegen seiner Geschäfte mit Nazideutschland strafrechtlich verfolgt.

“1952 wurde Prescott Bush in den US-Senat gewählt, ohne dass es Presseberichte über seine gut verborgene Nazi-Vergangenheit gab.

Es gibt keine Aufzeichnungen über irgendeine Berichterstattung der US-Presse über die Bush-Nazi-Verbindung während irgendwelcher politischer Kampagnen von George Herbert Walker Bush, Jeb Bush oder George W. Bush, mit Ausnahme einer kurzen Erwähnung in einer nicht verwandten Geschichte in der Sarasota Herald Tribune im November 2000 und einer kurzen, aber ungenauen Darstellung in der Boston Globe im Jahr 2001.“ (John Buchanan, a.a.o.)

Bis Pearl Harbor (Dezember 1941) handelte die Wall Street mit Deutschland.

Nach Pearl Harbor (1941-1945) handelte Standard Oil „mit dem Feind“ und verkaufte Öl über die Vermittlung sogenannter „neutraler Länder“, einschließlich Venezuela und Argentinien, an Nazideutschland.

Ohne die von Standard Oil aus New Jersey instrumentierte Ölversorgung Nazi-Deutschlands durch die USA wäre das Dritte Reich nicht in der Lage gewesen, in die Sowjetunion einzudringen.

Michel Chossudovsky, 21. November 2023

Wer lieber das Original liest :

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …