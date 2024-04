Dies ist eine eigene Übersetzung des Artikels von STEPHEN BRYEN : https://asiatimes.com/2024/04/nato-starts-deploying-troops-as-russia-races-to-win/ Weiter führende Links zu Quellen findet ihr im Original !

Die NATO beginnt mit der Entsendung von Kampftruppen in die Ukraine. Soldaten aus Polen, Frankreich, Großbritannien, Finnland und anderen NATO-Mitgliedern reisen in größerer Zahl an.

Russland sagt, dass es (bisher) über 3.100 Söldner in der Ukraine gibt, diese neu ankommenden Truppen sind keine Söldner. Sie sind in Uniform, das Heimatland wird über Insignien proklamiert. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf den westlichen Teil des Landes, obwohl sie in einigen Fällen den tatsächlichen Kämpfen im Osten nahe stehen.

Die NATO verbreitet die Nachricht, dass dies keine Kampfsoldaten sind, sondern in der Ukraine sind, um hochentwickelte westliche Hardware zu betreiben. Aber wenn sie auf die Russen schießen, ist der einzig richtige Weg, ihre Anwesenheit zu interpretieren, dass sie eine aktive Rolle im Schießkrieg spielen.

Mehr oder weniger ist dies das gleiche Muster, das die USA verwendeten, als sie „Berater“ nach Vietnam schickten. Tatsächlich waren es US-Spezialeinheiten, die sich am Kampf beteiligten.

Die Biden-Regierung sagt, zumindest für den öffentlichen Konsum, dass sie die Entsendung von NATO-Soldaten in die Ukraine ablehnt. Biden könnte auf seine Wiederwahl warten, bevor er den Befehl gibt, dass US-Soldaten in der Ukraine kämpfen sollen. Nach der Wiederwahl hat er freie Hand. Die kürzliche Verabschiedung der 60-Milliarden-Dollar-Flugrechnung für die Ukraine signalisiert, dass der Kongress mit allem einverstanden sein wird, was die Biden-Regierung tun will, “um die Russen zu bekämpfen.”

Das Establishment der nationalen Sicherheit fürchtet einen russischen Sieg in der Ukraine. Es wäre ein schwerer Rückschlag für die amerikanische Sicherheitsstrategie und ein Schlag, sogar ein tödlicher, für die NATO.

Berichten zufolge ist die russische Armee jetzt 15% größer als vor dem Ukraine-Krieg. Es ist auch weitaus erfahrener, und die Russen haben Wege gefunden, mit US-High-Tech-Systemen wie Jamming und Spoofing umzugehen.

Inzwischen ist die NATO bei Waffen, Arbeitskräften und industrieller Macht hinter Russland zurückgeblieben. Darüber hinaus sind die Waffenvorräte gering und Ausrüstung, die angeblich für die Landesverteidigung bestimmt ist, wurde in die Ukraine geschickt, was die Verteidigung schwächt.

Die einhellige Meinung im nationalen Sicherheitsestablishment der USA ist, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland verliert und möglicherweise mit dem Zusammenbruch ihrer Armee konfrontiert sein könnte.

Es gibt bereits Berichte, dass einige Brigaden der ukrainischen Streitkräfte Befehle ihrer Kommandeure ablehnten. Dazu gehören die 25. Luftangriffsbrigade; die 115. Brigade; die 67. Mechanisierte Brigade (die Positionen in Chasiv Yar aufgab) und die 47. Mechanisierte Brigade (die nach mehr als einem Jahr an der Front eine Rotation erforderte). Dies sind Top-Armeebrigaden und keine territorialen Verteidigungseinheiten.

Die Russen wissen, was los ist, und sie zielen auf ausländische Streitkräfte ab, während sie auch ukrainische Kampfeinheiten niedermahlen und schwere Verluste verursachen. Die Russen sagen, dass die Ukraine im Krieg bereits fast 500.000 Soldaten verloren hat, und die Zahl der im Kampf zerstörten Soldaten wächst täglich.

Die Ukraine sucht verzweifelt nach neuen Rekruten und erhält Hilfe aus Ländern, in denen sich ukrainische Flüchtlinge im wehrpflichtigen Alter verstecken. Litauen plant, ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter nach Hause zu schicken. Polen auch.

Ein Bericht über die Ausbildung ukrainischer F-16-Piloten ist ebenfalls aufschlussreich. Laut einigen westlichen Offizieren, die mit den Ukrainern zusammenarbeiten, waren die Fortschritte auch nach einem Jahr, in dem Piloten das Bedienen von F-16 beigebracht wurde, weniger als ein Erfolg. Sprachbarrieren und Unkenntnis westlicher Systeme und Kampftaktiken verlangsamen nachweislich den Lernprozess. Gerüchten zufolge werden die Flugzeuge, wenn die F-16 in diesem Sommer endlich in der Ukraine eintreffen, wahrscheinlich von „pensionierten“ Piloten der europäischen Luftstreitkräfte gesteuert.

Der Plan der NATO, eine Katastrophe abzuwehren, scheint darin zu bestehen, Lücken in den ukrainischen Streitkräften zu schließen, indem „Berater“ importiert werden, die darauf warten, dass die USA ihre Armee nach den Wahlen im November in den Kampf schicken. Die Russen wissen das und sind in einem Wettlauf, um zu versuchen, die ukrainische Armee zusammen brechen zu lassen, bevor Biden ins Amt zurückkehrt, wenn er es tatsächlich tut. Wenn die Russen erfolgreich sind, wird ein größerer Krieg in Europa vermieden. Wenn nicht, wird Europa mit der Einführung von US-Streitkräften in den Dritten Weltkrieg gestürzt.

Deswegen anstatt Omas gegen Rechts lieber alle Menschen zusammen für den Frieden.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …